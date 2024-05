Slot bestätigt Liverpool-Job

Es gilt schon lange als beschlossene Sache, doch nun ist es klar: Arne Slot wird der Nachfolger von Jürgen Klopp als Coach des FC Liverpool. Bereits vor einigen Tagen sollen sich die beiden Vereine auf eine Ablösezahlung für den Übungsleiter im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro geeinigt haben. Lediglich die Bestätigung fehlte bisher. Nun gab der 45-Jährige seinen nächsten Karriereschritt auch offiziell bekannt.

„Ich kann bestätigen, dass ich in der nächsten Saison Trainer in Liverpool sein werde“, verkündete der Trainer von Feyenoord Rotterdam kurz und knapp auf der heutigen Pressekonferenz vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Excelsior Rotterdam am Sonntag (14:30 Uhr) gegenüber den anwesenden Journalisten. Auch sein aktueller Verein bestätigte, dass dies die letzte Partie von Slot an der Seitenlinie sein wird.

Feyenoord wird unmittelbar nach dem letzten Spiel der Saison eine Abschiedsfeier für Slot veranstalten, der auf eine sehr erfolgreiche Zeit in De Kuip zurückblicken kann. Mit den Rotterdamern holte er in der vergangenen Saison die Meisterschaft, in dieser Spielzeit den niederländischen Pokal. In der Liga musste sich Slot mit seinem Team diesmal der PSV Eindhoven geschlagen geben. Feyenoord wird die Saison als Vizemeister beenden.