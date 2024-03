Terzic reagiert auf Gegenwind

Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, hat auf die Kritik der vergangenen Wochen auch an seiner Person reagiert. Der 41-Jährige entgegnete im Anschluss an das Spiel gegen Union Berlin (2:0) am gestrigen Samstag: „Dass es nach solchen Leistungen Gegenwind bei Borussia Dortmund gibt, ist nichts Neues. Wichtig ist für mich, das nicht zu nah ranzulassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Dortmunder hatten in den vergangenen Wochen beim Kampf um die Champions League-Plätze immer wieder Federn gelassen. Vor einer Woche setzte es gegen die TSG Hoffenheim eine 3:2-Niederlage, auch eine Woche zuvor ließ der BVB mit einem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg Punkte liegen. Zudem gibt es anhaltende Kritik an der Spielweise der Borussen. Mit dem 2:0-Sieg über Union liegen die Schwarz-Gelben nun einen Punkt vor Verfolger RB Leipzig auf dem vierten Tabellenplatz.