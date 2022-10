Arsenal verlängert mit Gabriel

Premier League-Tabellenführer FC Arsenal kann eine wichtige Personalie abhaken. Wie die Gunners offiziell vermelden, hat Gabriel Magalhães seinen bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert. Der brasilianische Innenverteidiger war vor zwei Jahren für 26 Millionen Euro vom OSC Lille nach London gewechselt, ist in Arsenals Abwehrzentrale immer gesetzt.

Trainer Mikel Arteta freut sich über die Vertragsunterschrift: „Gabi hat enorme Qualitäten gezeigt, seit er zu uns gekommen ist. Er ist ein junger Spieler mit einer großartigen Arbeitsmoral und seine konstant starken Leistungen waren in den letzten zwei Spielzeiten enorm wichtig für uns.“

