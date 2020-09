Genua verkündet zwei Neuzugänge

Transfer-Doppelschlag beim FC Genua: Wie der Verein offiziell bestätigt, wechseln Davide Zappacosta (28) und Marko Pjaca (25) zum italienischen Erstligisten. In beiden Fällen handelt es sich um ein Leihgeschäft für eine Saison.

Rechtsverteidiger Zappacosta, der vertraglich noch bis 2022 an den FC Chelsea gebunden ist, war zuletzt an die AS Rom ausgeliehen. Linksaußen Pjaca spielte zuletzt für den RSC Anderlecht, steht aber bei Juventus Turin unter Vertrag.