Frankfurt forciert Silva-Verpflichtung

Eintracht Frankfurt möchte trotz des Coronavirus schnellstmöglich Klarheit bei André Silva (24) schaffen. Die Leihgabe des AC Mailand will Sportvorstand Fredi Bobic in den nächsten Wochen festverpflichten, berichtet die ‚Sport Bild‘. Unabhängig davon sei die Zukunft von Ante Rebic (26), der die Hessen im Sommer auf Leihbasis in die entgegengesetzte Richtung verlassen hatte.

Sollten die Lombarden den Kroaten kaufen wollen, würde sich eine Verrechnung der beiden Ablösesummen anbieten, heißt es in dem Bericht. Der Leih-Deal zwischen beiden Klubs kam vergangenen Sommer erst auf den letzten Drücker zustande, eine Kaufoption wurde aus Zeitdruck nicht vereinbart. Die Konditionen sind somit frei verhandelbar.