SGE: Rätselraten um Matanovic-Verletzung

Bei Eintracht Frankfurt ist nach wie vor unklar, wie lange genau Igor Matanovic ausfallen wird. Die ‚Bild‘ bringt nun etwas Licht ins Dunkel um die ungewisse Ausfallzeit des 21-jährigen Mittelstürmers. Zuletzt hatte SGE-Coach Dino Toppmöller noch über den Kroaten gesagt: „Bei Igor können wir die genaue Ausfallzeit im Moment einfach nicht seriös beantworten.“ Dem neuesten Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist dies nach wie vor der Fall. Demzufolge hat sich Matanovic an einer „untypischen“ Stelle im Fuß verletzt, die mit normalen CT-Scans so gut wie nicht zu untersuchen ist.

So müssen die Adler ohne Diagnose eine Ausfallzeit beim 1,94-Hünen abschätzen. Aktuell geht man bei der Eintracht laut ‚Bild‘ von einer sechswöchigen Ausfallzeit aus, um auf Nummer sicher zu gehen. Für den gebürtigen Hamburger bleibt in der aktuellen Situation also nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben. In der laufenden Saison kommt der Leih-Rückkehrer auf bislang 24 zumeist kurze Einsätze (zwei Treffer, eine Torvorlage).