Nach Zusammenbruch: Entwarnung bei Ndicka

Der Gesundheitszustand von Evan Ndicka hat sich offenbar wieder verbessert. Wie die AS Rom mitteilt, fühlt sich der 24-Jährige wieder besser und sei in guter Stimmung. Das Team habe ihn bereits im Krankenhaus besucht. Laut Fabrizio Romano kann er schon bald wieder in den aktiven Kader der AS Rom zurückkehren.

Ndicka war beim gestrigen Spiel der Giallorossi gegen Udinese Calcio auf dem Platz zusammengebrochen und fasste sich an die linke Brusthälfte. Der ehemalige Frankfurter musste vom Platz getragen werden, das Spiel wurde kurze Zeit später abgebrochen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ schwebte der Innenverteidiger aber zu keinem Zeitpunkt in akuter Lebensgefahr.