VfB: Assignon besteht Medizincheck

Der Medizincheck von Rechtsverteidiger Lorenz Assignon beim VfB Stuttgart ist offenbar problemlos über die Bühne gegangen. Fabrizio Romano berichtet, dass der 24-jährige Franzose die letzte Hürde für seinen Wechsel in die Bundesliga erfolgreich genommen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen 14 Millionen Euro plus eine weitere Million an möglichen Boni in die Kasse von Stade Rennes. Außerdem sichert sich der Ligue 1-Vertreter eine Weiterverkaufsbeteiligung über zehn Prozent. Assignon erhält bei den Schwaben einen Vierjahresvertrag.