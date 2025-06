Begehrter Mainzer: Rennes will bei Caci ernst machen

Der VfB Stuttgart könnte dafür verantwortlich sein, dass Anthony Caci in diesem Sommer Mainz 05 verlässt. Wie FT erfahren hat, möchte der französische Erstligist Stade Rennes den 27-Jährigen als Ersatz für Lorenz Assignon (24) verpflichten, der kurz vor einem Wechsel zu den Schwaben steht. Caci steht demzufolge ganz oben auf der Wunschliste der Nordfranzosen. Doch die Konkurrenz ist groß. Einige Klubs aus der Premier League haben den Leistungsträger der 05er ebenfalls im Visier. Vor allem der FC Fulham und Leeds United gehören zu den Verehrern. Aber auch Borussia Dortmund bleibt weiter interessiert.

Caci hatte in der abgelaufenen Saison großen Anteil an dem Aufschwung der Mainzer, der sie bis auf Platz sechs in der Bundesliga spülte. Als unumstrittener Stammspieler absolvierte der Franzose 35 Pflichtspiele für die Rheinhessen und sammelte dabei acht Scorerpunkte. Allerdings machte im Frühjahr ein Interview von Caci Schlagzeilen, in dem er Mainz als „Sprungbrettverein“ bezeichnete und ankündigte, dass er „nicht noch zwei, drei Jahre hierbleiben“ werde. Der Vertrag des fleißigen Außenverteidigers läuft nur noch bis 2026, ein Abgang in diesem Sommer gilt daher als wahrscheinlich.