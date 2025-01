Auch BVB interessiert: Caci weckt Begehrlichkeiten

Der 1. FSV Mainz 05 ist derzeit das Team der Stunde in der Bundesliga. Nach 16 Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen überraschend Platz fünf, in der Liga konnten die 05er unter anderem den FC Bayern München (2:1) und Borussia Dortmund (3:1) ärgern. Im von Henriksen praktizierten 3-4-3-System ist Anthony Caci auf der rechten Seite gesetzt. Der Franzose besticht mit Offensivdrang, vernachlässigt seine defensiven Pflichten dabei allerdings nicht.

Qualitäten, die anderen Vereinen nicht verborgen bleiben. Nach FT-Informationen haben sich der FC Valencia, Aston Villa, der FC Fulham, Benfica Lissabon und auch Borussia Dortmund Informationen über den Schienenspieler eingeholt. Zwar ist der 27-Jährige aus der Startelf der Rheinhessen nicht wegzudenken, einem guten Angebot wird man in Mainz aber kaum widerstehen können.

Lösung für mehrere BVB-Probleme?

Für den BVB würde ein Transfer des flexiblen Verteidigers durchaus Sinn ergeben. Im Mainzer Defensivverbund bekleidete Caci im Laufe der Zeit so gut wie jede Position. Wurde er zu Beginn häufig als Linksverteidiger aufgeboten, kommt der Rechtsfuß in dieser Saison hauptsächlich auf der rechten Seite zum Einsatz. Auch im Abwehrzentrum durfte sich Caci bereits beweisen.

Perfekte Voraussetzungen für die Dortmunder, deren Abwehrkette immer wieder von Verletzungen heimgesucht wird. Zudem dürfte Caci eine günstigere Alternative zu den gehandelten Renato Veiga (21/FC Chelsea) und Oleksandr Zinchenko (28/FC Arsenal) darstellen. Cacis Vertrag bei Mainz läuft noch bis 2026, spätestens im Sommer dürfte am Bruchweg ein möglicher Verkauf also Thema werden. Am heutigen Dienstag kann sich der BVB ein Bild machen, wie sich Caci auf höchstem Niveau schlägt, Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen wartet auf den FSV (20:30 Uhr).