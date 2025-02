„Sprungbrettverein“: Caci kündigt Mainz-Abschied an

Anthony Caci will zeitnah den nächsten Karriereschritt gehen. Das bestätigt der Außenbahnspieler von Mainz 05 im Interview mit ‚transfermarkt.fr‘: „Es ist ein Sprungbrettverein, und das wusste ich schon vor meiner Unterschrift. Ich wusste, dass es für meine Entwicklung besser als Straßburg sein würde, was die Liga und den Fußball angeht. Aber ich werde nicht noch zwei, drei Jahre hierbleiben.“ Cacis Vertrag in Mainz läuft noch bis 2026.

Um noch eine Ablöse zu kassieren, müssten die 05er den Franzosen also schon im Sommer abgeben. Insbesondere, weil der 27-Jährige von einer Verlängerung absieht: „Es gab Gespräche zwischen meinem Berater und dem Präsidenten, aber seitdem habe ich keine Rückmeldung bekommen. Ich weiß also nicht, wie der Stand der Dinge ist oder ob sie mir überhaupt ein Angebot für eine Verlängerung machen werden. Aber das ist nicht mein Ziel, das ist sicher.“ In der laufenden Saison gehört Caci zum absoluten Stammpersonal und verpasste lediglich eines der 23 Saisonspiele aufgrund einer Gelbsperre (ein Tor, fünf Vorlagen).