VfB schnappt sich Assignon

Während Maximilian Mittelstädt (28) auf der linken Abwehrseite des VfB Stuttgart absolut gesetzt ist, herrscht auf der rechten Seite ein Machtvakuum. Josha Vagnoman (24) bringt zweifelsfrei ein beeindruckendes athletisches Paket mit, technische Schwächen lassen sich aber nicht wegdiskutieren.

Pascal Stenzel (29) fehlt dagegen vor allem Geschwindigkeit. Zuletzt spielten auch die gelernten Innenverteidiger Leonidas Stergiou (23) und Finn Jeltsch (18) auf der Problemposition, mit der nun erfolgten Verpflichtung von Lorenz Assignon soll dem Improvisieren aber nun ein Ende gesetzt werden.

Wie der frischgebackene DFB-Pokalsieger bekanntgibt, wechselt der Rechtsverteidiger von Stade Rennes ins Schwabenland und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach überweist der VfB rund 15 Millionen Euro nach Rennes.

Sportdirektor Christian Gentner freut sich auf den 24-jährigen Neuzugang: „Lorenz passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Dynamik sehr gut zu unserer Spielphilosophie. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten in der Ligue 1 und in der Premier League unter Beweis gestellt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Lorenz hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird.“

Bei den Franzosen war Assignon absolut gesetzt. In der heimischen Ligue 1 kam der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison auf 32 Einsätze. Dabei erwies er sich auch als torgefährlich, drei Treffer und vier Vorlagen stehen für Assignon zu Buche.

Über seinen Wechsel nach Stuttgart sagt Assignon: „Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich, in Zukunft für den VfB auflaufen zu dürfen. Es ist ein traditionsreicher Klub mit fantastischen Fans. Ich habe mir mehrere Spiele am TV angeschaut und mag die Spielweise des Teams. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt und möchte meinen Teil dazu beitragen, damit der VfB weiterhin erfolgreich ist.“