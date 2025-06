Woltemade-Poker läuft heiß | Ancelottis Fehlstart

El Cholo und Goatemade

Am Mittwoch waren viele Augen auf das Halbfinale der Nations League zwischen Deutschland und Portugal (1:2) gerichtet. Und das lag nicht nur an Weltstar Cristiano Ronaldo (40), sondern auch an seinem Pendant im Trikot der DFB-Elf. Nick Woltemade (23) gab eine Stunde lang sein Debüt, das er um ein Haar mit einem Treffer krönen konnte. Zwar war sein Trainer Julian Nagelsmann nicht ganz zufrieden und hätte sich mehr Power gewünscht, die spanische Presse zumindest zeigte sich aber beeindruckt von ‚Big Nick‘.

„Seine Mannschaft kreierte nur wenige Chancen, um zu glänzen, aber er stach immer durch etwas heraus: Er pirschte sich durch die Räume vor ihm und versuchte, seine Chance zu finden“, beschreibt die ‚as‘ seine Leistung. Die spanische Zeitung berichtet außerdem, dass Woltemade allen voran Diego Simeone beeindruckt und Atlético Madrid mittlerweile sogar Kontakt zum VfB Stuttgart aufgenommen hat. Auch der FC Liverpool und zahlreiche andere Top-Klubs haben den schlaksigen Stürmer auf dem Zettel.

Don Carlo ganz schwach

Endlich hat die brasilianische Nationalmannschaft in Carlo Ancelotti ihren Wunschtrainer bekommen. Doch das ist noch lange kein Grund dafür, dass sich automatisch der Erfolg einstellt. Siehe heute Nacht, als die Seleção beim Debüt von Ancelotti in der WM-Qualifikation nicht über ein 0:0 gegen Ecuador hinauskam. Der 65-Jährige ging mit der Partie d‘accord: „Das war ein gutes Unentschieden. Wir fahren zufrieden nach Hause, mit Selbstvertrauen für das nächste Spiel.“

Diese Meinung hat er aber wohl relativ exklusiv, ‚CNN Brasil‘ sah etwa eine Mannschaft, die „weiterhin schlecht“ spielte. „Neben dem torlosen Unentschieden fiel erneut die negative Leistung der brasilianischen Mannschaft auf, die ihr Spiel nicht durchsetzen konnte und nur wenige klare Torchancen herausspielte“, heißt es dort. Ein vernichtendes Urteil für die Seleção, die in der WM-Qualifikation auf Rang vier liegt. Da sechs von zehn Teams in Südamerika ein WM-Ticket erhalten, ist Ancelotti & Co. trotz einer biederen Runde die Qualifikation wohl nicht mehr zu nehmen.