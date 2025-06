Lazio kauft Leihspieler Tavares

Nuno Tavares wird auch in der kommenden Saison weiter in der Serie A auflaufen. Wie Lazio Rom bekanntgibt, wurde der 25-Jährige nach seiner Leihe vom FC Arsenal festverpflichtet. Der Linksverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 30 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub, wodurch eine Kaufpflicht im Leihvertrag des Portugiesen aktiviert wurde.

Tavares unterschreibt bei Lazio einen Vertrag bis 2028. Trotz mehrerer kleiner Blessuren eroberte sich der Nationalspieler in Rom einen klaren Stammplatz. Dabei überzeugte der Linksfuß vor allem durch seine starken Defensivaktionen, setzte allerdings auch im Angriff einige Akzente und bereitete neun Tore vor.