Eintracht: Der Plan mit Tuta

Eintracht Frankfurt will den bis 2026 datierten Vertrag mit Defensivspieler Tuta verlängern. Diesen Wunsch hat die SGE dem Brasilianer bereits mitgeteilt, berichtet die ‚Bild‘. Tuta stehe einem Verbleib am Main offen gegenüber, soll vom Verein aber weitere Zeit erhalten haben, sich mit seiner Familie zu beratschlagen. Laut ‚Bild‘ will der 25-Jährige im Frühjahr 2025 eine Entscheidung treffen. Dass diese pro Frankfurt ausfällt, sei sehr wahrscheinlich.

Tuta sagte vor einem Monat: „Ich liebe diesen Klub und ich fühle mich unheimlich wohl hier. Aber natürlich habe ich auch noch große Ziele in meiner Karriere. Ich muss schauen, was für mich und meine Familie am besten ist. Ich bin jetzt hier seit fünf Jahren in Frankfurt und werde gucken, was die beste Lösung für mich ist. Mein Ziel ist natürlich immer international zu spielen. Ich möchte weiter in einer der Top5-Ligen spielen.“