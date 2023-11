Bjelica übernimmt bei Union Berlin

Union Berlin hat einen Nachfolger für Urs Fischer gefunden. Wie der Tabellenvorletzte offiziell mitteilt, wird Nenad Bjelica der neue Cheftrainer an der Alten Försterei. Der 52-jährige Kroate wurde Mitte Oktober nach sechs Monaten bei Süper Lig-Klub Trabzonspor entlassen.

Zuvor hatte Bjelica unter anderem Dinamo Zagreb, Spezia Calcio und Austria Wien betreut. Der ehemalige Mittelfeldspieler war auch als Aktiver lange Zeit im deutschsprachigen Raum am Ball, lief für den FC Kärnten, Admira Wacker und den 1. FC Kaiserslautern auf.

Oberstes Ziel mit Union ist nun der Klassenerhalt. Am Samstag fuhren die Berliner unter der Leitung des Interimsduos um Marco Grote und Marie-Louise Eta gegen den FC Augsburg (1:1) den ersten Liga-Punktgewinn nach zuvor neun Niederlagen in Folge ein.

„Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, so Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, „ich wünsche Nenad Bjelica und dem gesamten Team einen guten Start in die gemeinsame Arbeit.“

Bjelica selbst erklärt: „Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich. Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten.“