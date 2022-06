Tévez verkündet Karriereende

Carlos Téves hat seine Karriere beendet. In einem Interview mit ‚Olé‘ sagt der 76-fache argentinische Nationalspieler: „Ich bin im Ruhestand, das kann ich bestätigen. Ich habe aufgehört, weil ich meinen größten Fan verlor.“ Damit spielt der Stürmer auf den Tod seines Vaters in Folge einer Corona-Infektion vor einigen Monaten an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tévez verließ vor einem Jahr seinen Heimatklub Boca Juniors. Anschließend hatte der 38-Jährige nach eigener Aussage noch zahlreiche Angebote, doch wollte er nicht mehr umziehen. Für die Zukunft stehe fest: „Ich habe mich entschieden, Trainer zu werden.“ Während seiner aktiven Laufbahn spielte Tévez unter anderem erfolgreich für Manchester United, Manchester City und Juventus Turin.