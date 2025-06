100. Länderspiel: Kimmich spricht über DFB-Ziele und Bayern-Saison

In der Liste der deutschen Rekordspieler hat es Joshua Kimmich in seiner mittlerweile neunjährigen Länderspielkarriere mit 99 Einsätzen auf Platz 14 geschafft. Mit Thomas Häßler (101 Spiele) und Franz Beckenbauer (103 Spiele) sind die nächsten Meilensteine in Reichweite. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ blickt der 30-Jährige zurück: „100 Länderspiele – das ist natürlich ein amtlicher Meilenstein und für mich persönlich schon sehr besonders. Vor allem, wenn man auf meine gerade beschriebenen Anfänge zurückblickt. Das ist wirklich etwas, worauf ich echt stolz bin und, denke ich, auch sein darf.“

Besonders wird das Jubiläum dadurch, dass das Halbfinale der Nations League gegen Portugal am kommenden Mittwoch (21Uhr) auch noch in der heimischen Allianz Arena in München stattfindet. „Ich bin ein Fan der Nations League, weil das Niveau der Gegner höher geworden ist als früher bei den Freundschaftsspielen“, sagt Kimmich weiter, „natürlich hat das Turnier nicht den Stellenwert einer WM oder EM, aber ich fand 2017 den Gewinn des Confed-Cups auch sehr cool – irgendwo auf dieser Stufe würde ich die Nations League einordnen.“

Baustein für Kimmich & Nagelsmann

Ein Erfolg gegen Portugal und im darauffolgenden Finale am nächsten Sonntag ist dem Mittelfeldspieler zufolge „ein Baustein auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel“: Dem Gewinn des WM-Titels im nächsten Jahr. Ein Ziel, welchem sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann verschrieben hat. Dass der ehemalige Coach des FC Bayern so früh seinen Vertrag bis 2028 beim DFB verlängerte, hatte auch Kimmich nicht so auf dem Zettel.

„Er hat jetzt seinen Vertrag tatsächlich noch mal frühzeitig verlängert, womit am Anfang vielleicht nicht jeder gerechnet hätte. Ich jedenfalls nicht. Dass sich Julian aber schon jetzt bis zur EM 2028 committet hat, unterstreicht meiner Meinung nach nur noch einmal mehr die Bedeutung und den Stellenwert, den die Nationalmannschaft hat“, sagt der Bayern-Profi weiter.

„Starten nicht bei null“

Darüber hinaus sprach Kimmich auch über die abgelaufene Saison mit den Münchnern und wagte im Anschluss einen Blick auf die kommende Saison: „Ich fand unsere Bundesliga-Saison sehr gut, konstant und dominant. In die Champions League haben wir die Konstanz aus der Bundesliga leider nicht übertragen können.“

Und weiter: „Es muss das Ziel für die nächste Saison sein, auf diesem höheren Niveau konstant Leistung abzurufen. Ich habe das gute Gefühl, dass wir diesen Sommer nicht bei null starten und dass die letzte Saison eine gute Basis für uns ist, um in allen Wettbewerben wieder voll angreifen zu können.“