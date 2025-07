FCK bietet für neue Offensivkraft

Der 1. FC Kaiserslautern könnte sich auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler in der zweiten französischen Liga bedienen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der FCK der USL Dunkerque bereits ein Angebot von rund 700.000 Euro für Naatan Skyttä unterbreitet, das die Franzosen allerdings ablehnten. In Dunkerque hat der 23-Jährige noch einen Vertrag bis 2026.

Skyttä war erst im August 2024 vom Erstligisten FC Toulouse ins Unterhaus zu Dunkerque gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte der offensive Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend 37 Spiele, in denen er acht Tore erzielte und fünf Vorlagen beisteuerte. Der U21-Nationalspieler (29 Spiele) lief auch bei der U21-EM in der Slowakei auf, schied mit Finnland allerdings in der Gruppenphase aus.