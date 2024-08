Blick nach Frankreich: Bundesligist will Kinkoué

Die Nummer sechs des Le Havre AC hört auf den klangvollen Namen Étienne Ludovic Youté Kinkoué. Und der Name steht offenbar auch in den Notizbüchern einiger Vereine aus dem Ausland. Für den 1,96 Meter großen Innenverteidiger interessiert sich wohl auch ein Bundesligist.

Laut ‚kicker‘ handelt es sich dabei um die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer wollen dem Bericht des Fachmagazins zufolge sogar noch zwei neue Innenverteidiger verpflichten, bevor die neue Saison losgeht. Einer davon könnte genannter Kinkoué sein. Für den 22-Jährigen werde ein hoher einstelliger Millionenbetrag fällig, heißt es. Möglicherweise ein Schnäppchen, da sein Vertrag nur noch bis 2025 läuft.

Kinkoué wechselte erst im Januar 2023 aus der zweiten Mannschaft von Olympiakos Piräus zurück in seine französische Heimat. In der vergangenen Saison stand Kinkoué in 22 Ligue 1-Spielen auf dem Feld und sammelte knapp 2000 Einsatzminuten.