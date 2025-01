Augsburg bindet Matsima

Der FC Augsburg hat die Kaufoption bei Chrislain Matsima gezogen. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, unterschreibt die bisherige Leihgabe der AS Monaco einen Vertrag bis 2029 beim FCA. Dem Vernehmen nach überweist Augsburg 6,5 Millionen Euro ins Fürstentum. Sportdirektor Marinko Jurendic begründet die Entscheidung mit den überzeugenden Leistungen des 22-Jährigen: „Chrislain hat sich in den letzten Monaten beim FCA sehr gut entwickelt. Er hat in seinen Einsätzen insbesondere mit Zweikampfstärke und Spielintelligenz überzeugt. Chrislain ist ein ambitionierter Spieler mit großem Potenzial, dessen Entwicklung wir beim FCA weiter unterstützen wollen.“

Der französische Innenverteidiger macht seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Für die Augsburger stand der Rechtsfuß bislang in wettbewerbsübergreifend 17 Spielen auf dem Rasen.