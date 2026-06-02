Neuer Wolfsburg-Trainer gefunden

Der VfL Wolfsburg kann in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wird Tobias Strobl die Wölfe übernehmen. Der 38-Jährige kommt vom Drittligsten SC Verl zum Bundesliga-Absteiger.

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Strobl hatte erst vor einem Jahr in Verl angeheuert und den Verein auf Platz sechs geführt. Nun soll der noch recht unerfahrene Übungsleiter den Neuanfang in Wolfsburg bewerkstelligen. In der Autostadt tritt Strobl die Nachfolge von Dieter Hecking an, der zum Geschäftsführer Sport befördert wurde.