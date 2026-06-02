Menü Suche
Kommentar 7
2. Bundesliga

Neuer Wolfsburg-Trainer gefunden

von Fabian Ley - Quelle: Sport1
Tobias Strobl hat gute Laune @Maxppp

Der VfL Wolfsburg kann in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wird Tobias Strobl die Wölfe übernehmen. Der 38-Jährige kommt vom Drittligsten SC Verl zum Bundesliga-Absteiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Strobl hatte erst vor einem Jahr in Verl angeheuert und den Verein auf Platz sechs geführt. Nun soll der noch recht unerfahrene Übungsleiter den Neuanfang in Wolfsburg bewerkstelligen. In der Autostadt tritt Strobl die Nachfolge von Dieter Hecking an, der zum Geschäftsführer Sport befördert wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
3. Liga
Wolfsburg
Verl
Tobias Strobl

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Verl Logo SC Verl
Tobias Strobl Tobias Strobl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert