Gladbach: Stöger spricht über seine Zukunft

Kevin Stöger kann sich eine langfristige Zukunft bei Borussia Mönchengladbach vorstellen. Im Interview mit ‚Fohlen-Hautnah‘ sagte der 31-Jährige: „Ich habe hier einen längeren Vertrag unterschrieben und habe extrem viel Lust. Ich hoffe, dass ich hier in Gladbach noch lange spielen kann.“ Bei der Borussia steht Stöger noch bis 2027 unter Vertrag.

Zu den Beweggründen seines Wechsels sagt Stöger: „Nach den zwei Jahren in Bochum habe ich mir gesagt, ich bin hier in Deutschland noch nicht fertig. Ich will noch einmal etwas zeigen und zu einem tollen Verein gehen, um mir selbst noch einmal etwas zu beweisen.“ Bei den Fohlen wurde der offensive Mittelfeldspieler direkt eine wichtige Säule. In wettbewerbsübergreifend fünf Spielen kommt der Linksfuß auf zwei Vorlagen.