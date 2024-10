Leweling-Klausel: Das sagt VfB-Boss Wohlgemuth

Fabian Wohlgemuth mauert zur kolportierten Ausstiegsklausel von Neu-Nationalspieler Jamie Leweling (23). „Das kommentieren wir nicht öffentlich“, stellt der Sportvorstand des VfB Stuttgart gegenüber ‚Sky‘ klar, sagt aber auch: „Grundsätzlich konnten wir uns Qualität sichern, die wir uns in verschiedenen Fällen nicht hätten leisten können.“

Leweling soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro im Vertrag stehen haben. Bestätigen will Wohlgemuth den Passus nicht, dementiert ihn aber auch nicht. Ohne derlei Zugeständnisse kommen die Schwaben jedenfalls noch nicht an ihre Wunschspieler: „Klauseln sind ein Symptom, dass wir noch aufholen müssen, um an die Großen ranzukommen.“