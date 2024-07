Neapel: Alles klar mit Spinazzola

Leonardo Spinazzola wechselt innerhalb der Serie A. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich der der 31-Jährige mit der SSC Neapel auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der 24-fache italienische Nationalspieler wechselt ablösefrei an den Vesuv, da sein Kontrakt bei der AS Rom Ende Juni ausgelaufen ist.

In der vergangenen Saison stand der Linksverteidiger bei den Giallorossi als Stammspieler in 36 Pflichtspielen auf dem Feld, wollte seinen Vertrag allerdings nicht verlängern. In Neapel trifft der Italiener auf seinen ehemaligen Trainer Antonio Conte, der die SSC zu dieser Saison übernommen hat.