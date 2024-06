Bayern-Talent vor der Rückkehr

Arijon Ibrahimovic kehrt nach seiner Leihe wohl im Sommer zum FC Bayern München zurück. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant der Rekordmeister den 18-Jährigen in der kommenden Saison fest für den Kader der Profis ein. Unter Neu-Trainer Vincent Kompany soll sich der deutsche U19-Nationalspieler für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison war Ibrahimovic an Frosinone Calcio ausgeliehen. Der Flügelspieler bestritt für den Klub aus Süditalien 16 Einsätze in der Serie A. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Die Italiener besaßen laut ‚Sport Bild‘ eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro für das Bayern-Talent, entschieden sich aber gegen eine Aktivierung. Neben Ibrahimovic werden auch die Nachwuchsspieler Adam Aznou (17), Javier Fernández (17) und Lovro Zvonarek (19) in der kommenden Saison Teil des Bayern-Kaders sein.