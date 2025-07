Rakitic verkündet Karriereende

Ivan Rakitic hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der 37-Jährige verkündet auf seinen Social-Media-Kanälen das Ende seiner aktiven Laufbahn. Vom Fußball verabschiedet sich der Mittelfeldspieler mit einem „besonderen Brief“: „Du bist seit dem ersten Tag Teil meines Lebens. Von den Fußballplätzen in Möhlin, meiner Heimatstadt in der Schweiz, bis hin zu den größten Stadien der Welt – du warst immer dabei. […] Fußball, du hast mir mehr gegeben, als ich mir jemals erträumt hätte. Du hast mir Freude und Tränen geschenkt. Du hast mir ein ganzes Leben geschenkt, ein Leben, auf das ich immer stolz sein werde. Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Fußball.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei lässt Rakitic auch jede einzelne Station seiner Karriere Revue passieren. Über den FC Basel ging es für den Kroaten zum FC Schalke 04, zum FC Sevilla in Richtung FC Barcelona und noch einmal zum FC Sevilla. Nach einem Halbjahr in Saudi-Arabien bei Al Shabab ging es für den Rechtsfuß erstmals nach Kroatien zu Hajduk Split. Neben dem Champions League-Sieg mit Barça im Jahr 2015 konnte er mit Sevilla zweimal die Europa League gewinnen.