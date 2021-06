Rexhbecaj: Wolfsburg oder Bochum?

Sollte der VfL Wolfsburg nicht mit planen, könnte sich für Elvis Rexhbecaj (23) eine andere Tür in der Bundesliga öffnen. Die ‚Wolfsburger Nachrichten‘ berichten, dass Aufsteiger VfL Bochum Interesse am Mittelfeldspieler bekundet. Ob der neue VfL-Trainer Mark van Bommel eine wichtige Rolle für den Linksfuß vorsieht, will Rexhbecaj zeitnah in Erfahrung bringen: „Mit dem Trainer werde ich nächste Woche reden. Wie und ob er mit mir plant, wie er mich sieht als Spieler.“

Rexhbecaj steht noch bis 2023 in Wolfsburg unter Vertrag, die vergangenen eineinhalb Jahre war er an den 1. FC Köln verliehen (46 Einsätze, 14 Scorerpunkte). Die Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro war für die Rheinländer finanziell nicht zu stemmen.