Wolfsburg: Neuzugang von Schalke im Anflug?

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Ersatztorhüter offenbar fündig geworden. Nach Informationen der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ und der ‚Aller-Zeitung‘ führt eine konkrete Spur zu Schalkes Stammtorhüter Marius Müller. Der Keeper soll sich bereits in Wolfsburg das Vereinsgelände angeschaut haben. Im Sommer möchten sich die Niedersachsen auf der Position im Tor verändern. Der langjährige Stammkeeper Koen Casteels (31) wird den Verein ablösefrei verlassen und durch den Polen Kamil Grabara (25) vom FC Kopenhagen ersetzt. Pavao Pervan (36), bisheriger Ersatztorhüter, soll die Rolle als erfahrener dritter Keeper einnehmen.

Müller wäre als starke Nummer zwei eingeplant, die Druck auf Grabara macht. „Wenn an den richtigen Schrauben gedreht wird und alles auf Erfolg ausgelegt ist“, kann sich Müller aber auch einen Verbleib bei den Knappen vorstellen, „ich habe persönliche Vorstellungen, der Verein auch. Dann tauscht man sich aus, was man besser umsetzen kann. Ich brauche die Gewissheit, dass es in die richtige Richtung geht.“ Der Vertrag des 30-Jährigen läuft noch bis Sommer 2025. In 19 Ligaspielen für die Königsblauen blieb er fünfmal ohne Gegentor.