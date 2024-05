Wolfsburg: Saisonaus für Svanberg

Mattias Svanberg, Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg, hat sich aufgrund anhaltender Schulterprobleme einer Operation unterzogen. Das verkünden die Niedersachsen offiziell. „Wir wünschen Mattias einen schnellen Heilungsverlauf“, heißt es in einer Klubmitteilung, „sowie eine baldige Rückkehr auf den Platz.“

In dieser Saison kommt der Schwede auf fünf Scorer (ein Tor, vier Vorlagen) in 25 Bundesligaeinsätzen. Weitere werde aufgrund der Schulterverletzung nicht mehr hinzukommen. Sein aktueller Vertrag in der Autostadt läuft noch bis Sommer 2027.