Kane droht Doppel-Ausfall

Harry Kane könnte gleich beide anstehenden Länderspiele der englischen Nationalmannschaft verpassen. Nationaltrainer Gareth Southgate bestätigte am Freitagabend vor dem Test gegen Brasilien den Ausfall des Kapitäns.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus könnte der Torjäger des FC Bayern auch im Spiel gegen Belgien am Dienstag fehlen. „Er ist sehr fraglich dafür“, so Southgate. Kane war beim jüngsten 5:2-Sieg der Bayern in Darmstadt mit dem Torpfosten kollidiert und hatte sich dabei eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.