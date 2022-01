Ajax: Neres vor Abschied

David Neres steht vor dem Abschied von Ajax Amsterdam. Laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano befindet sich der niederländische Topklub kurz davor, sich mit Shakhtar Donetsk auf einen Transfer zu einigen. Nicolò Schira zufolge beläuft sich die Ablöse auf 18 Millionen Euro. Mit Donetsk ist sich Neres zudem bereits über einen Vertrag bis 2026 einig. Sollte der Deal über die Bühne gehen, wäre theoretisch der Weg für Steven Bergwijn (24) in die Niederlande frei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ajax umwirbt den Offensivspieler von Tottenham Hotspur seit ein paar Wochen und soll in den vergangenen Tagen eine Offerte von 18 Millionen Euro abgegeben haben. Durch den Neres-Verkauf wäre die Summe direkt wieder gedeckt. In der laufenden Saison spielt Neres nur noch selten eine zentrale Rolle, in nur fünf seiner 22 Saisonspiele stand der 24-jährige Dribbler in der Startelf von Trainer Erik ten Hag.