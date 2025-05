Real Madrid: Planänderung mit Alonso

Carlo Ancelotti muss seinen Posten bei Real Madrid im Anschluss an die Saison räumen, sein Nachfolger wird Bayer Leverkusens Xabi Alonso. Ein offenes Geheimnis, das nur noch nicht öffentlich bestätigt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausgegangen war man zudem davon, dass für den Übergang, insbesondere die Klub-WM im Sommer, ein Interimstrainer die Königlichen betreut. Die Wahl war auf Reals Direktor Profifußball Santiago Solari gefallen, berichteten spanische Medien.

Jetzt aber die Kehrtwende: Wie die ‚Marca‘ vermeldet, soll Alonso die Königlichen schon beim Turnier in den USA coachen, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli ausgetragen wird. Diese Entscheidung sei bei einem Gespräch in der vergangenen Woche gefallen und vor allem von Vereinsseite so forciert worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klub-WM zu wichtig

Eine Interimslösung schließt Real laut der ‚Marca‘ inzwischen aus, Alonso soll es sofort machen. Die Klub-WM, bei der bis zu 150 Millionen Euro an Prämien winken, werde beim spanischen Rekordmeister als zu wichtig eingestuft, um kurzfristige „Experimente“ einzugehen.

Für Alonsos Wechsel aus Leverkusen nach Madrid fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse zwischen fünf und zehn Millionen Euro. Bei Real unterschreibt der 43-jährige Baske einen Dreijahresvertrag.