Rangers verlängern mit Goldson

Connor Goldson bleibt weiter bei den Rangers. Wie der Europa League-Finalist mitteilt, verlängert der 29-jährige Abwehrspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2026.

📝 #RangersFC are today delighted to announce Connor Goldson has agreed a new, four-year contract with the club.



