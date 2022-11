Medizincheck steht: Eintracht vor Aaronson-Deal

Eintracht Frankfurt steht vor dem ersten Wintertransfer. Wie der Fachjournalist Fabrizio Romano berichtet, wird Paxten Aaronson von Philadelphia Union an den Main wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der kommenden Woche soll der Medizincheck über die Bühne gebracht werden. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro in die Vereinigten Staaten.

Aaronson ist ein 19-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, der bislang 37 Mal in der MLS auflief und dabei vier Treffer erzielte. Zudem ist der schmächtige Rechtsfuß für das U20-Nationalteam der USA am Ball. Hier traf er schon achtmal in 14 Partien.