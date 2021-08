Bayer 04: Wendell vor Porto-Transfer

Wendell wird Bayer Leverkusen zeitnah verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der 28-jährige Brasilianer vor dem Wechsel zum FC Porto. Durchaus überraschend: Ein Wechsel des Linksverteidigers nach Portugal hatte sich zwar abgezeichnet, allerdings schien Benfica Lissabon das Rennen zu machen.

Bayer darf sich offenbar auf eine Ablöse in Höhe von drei bis vier Millionen Euro für Wendell freuen, der in Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag steht. Sportlich gebraucht wird er unterm Bayer-Kreuz nicht mehr. Seinen Stammplatz hatte der Brasilianer in der vergangenen Saison an Daley Sinkgraven (26) verloren, mit Mitchel Bakker (21) wurde in diesem Sommer bereits sein Nachfolger verpflichtet.

Wendell war 2014 von Grêmio Porto Alegre zu Bayer gewechselt und war dort lange Zeit Stammspieler. Seine Entwicklung stagnierte in den vergangenen Spielzeiten jedoch, weshalb die Kaderplaner der Werkself nun die linke Abwehrseite umbauen.