St. Pauli tütet nächsten Neuzugang ein

Der FC St. Pauli steht vor der Verpflichtung von Neuzugang Nummer vier. Wie der mallorquinische Radiosender ‚Cope Mallorca‘ berichtet, wird der belgische Innenverteidiger Siebe Van der Heyden in den kommenden Stunden vom RCD Mallorca nach Hamburg reisen, um sich den Kiezkickern anzuschließen. Demnach soll der 26-Jährige per Leihe in die Bundesliga wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim spanischen Erstligisten spielt der Belgier keine Rolle, kam im gesamten Saisonverlauf bislang nur zu einem einzigen Startelfeinsatz als Linksverteidiger. Vertraglich ist Van der Heyden, der 2023 von Saint-Gilles nach Mallorca gewechselt war, noch bis 2028 an den Verein auf der spanischen Insel gebunden.