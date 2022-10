Bestätigt: Jota verpasst die WM

Die portugiesische Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft ohne Diogo Jota vom FC Liverpool auskommen. „Ich habe keine guten Nachrichten zu Diogo. Er wird die WM verpassen“, erklärte Jürgen Klopp auf der heutigen Pressekonferenz der Reds. Der 25-Jährige hat sich am Wochenende in der Partie gegen Manchester City (1:0) eine Wadenverletzung zugezogen.

Jota ist 28-facher Nationalspieler und in der Offensive der Mannschaft von Fernando Santos gesetzt. Auch in Liverpool ist der Stürmer wichtiger Teil des Teams. In der aktuellen Saison blieb er zwar noch ohne Tor, bereitete aber bereits deren fünf vor.