Nikita Contini (26) wechselt für ein Jahr leihweise von der SSC Neapel zu Sampdoria Genua. Bei Napoli besitzt der italienische Keeper noch einen Vertrag bis 2025.

📄 | OFFICIAL#Contini joins Samp on loan from @sscnapoli#FORZADORIA 🔵⚪🔴⚫⚪🔵