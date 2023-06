Bayer: Tah-Entscheidung schon bis Juli?

Die Entscheidung über einen Wechsel von Jonathan Tah könnte vermutlich schon in den kommenden Wochen fallen. Laut der ‚Bild‘ hat der Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel von 18 Millionen Euro in seinem Vertrag etabliert. Diese verfällt jedoch Anfang Juli, ab diesem Zeitpunkt kann die Ablöse frei verhandelt werden. Tahs Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025. Dementsprechend steht die Werkself nicht unter großem Verkaufsdruck

Nach einer schwachen Hinrunde hat der 27-Jährige zu alter Stärke zurückgefunden und sich unter Trainer Xabi Alonso wieder zum Abwehrchef entwickelt. Tah liebäugelt seit längerer Zeit mit einem Wechsel nach England. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besteht konkretes Interesse von West Ham United, aber auch Vereine aus der Serie A sollen Interesse an dem gebürtigen Hamburger zeigen.

