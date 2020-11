Deutschland - Tschechien: Löw bringt zwei Debütanten

Nachdem Bundestrainer Joachim Löw auf 19 etablierte Spieler verzichten muss, erhalten gleich mehrere junge Spieler gegen Tschechien die Chance, sich für weitere Nominierungen für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Wie bereits von Löw angekündigt, steht Eintracht Frankfurts Kevin Trapp zwischen den Pfosten.

Darüber hinaus erhielten Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Robin Koch (Leeds United) und Julian Brandt (Borussia Dortmund) Einsatzgarantien. Erstmals mit dem Adler auf der Brust werden Ridle Baku vom VfL Wolfsburg und der zur PSV Eindhoven gewechselte Philipp Max spielen. Die beiden Außenverteidiger feiern gleichzeitig ihr Startelfdebüt.

This is our starting XI for tonight's match against @DFB_Team_EN. National team debut for Václav Černý.

Kick-off at 20:45 CET.



