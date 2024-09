Musiala spricht über seine Bayern-Zukunft

Geboren in Stuttgart, dann über Fulda, nach Southampton und zurück nach Fulda. Weiter nach London zum FC Chelsea. Jetzt München. Ein paar Orte hat Jamal Musiala in seinen bisherigen 21 Jahren schon gesehen, weswegen er im Interview mit der ‚Welt‘ auch als Heimat bezeichnet, „wo ich lebe“.

Dass die Zeit in Southampton und London eine prägende für Musiala war, hat er noch nie verhehlt. Entsprechend real ist auch die Sorge der Bayern-Funktionäre und -Fans, dass der begnadete Offensivspieler irgendwann zurück in die Premier League wechseln wird. Zumal der Vertrag 2026 ausläuft und in Kürze die wegweisenden Gespräche anstehen.

Musiala vermeidet Treuebekenntnis

Im Vorfeld dieser Verhandlungen hat Musiala nun erneut vermieden, ein klares Bekenntnis an seinen Arbeitgeber auszusprechen. „Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und voll auf unsere Ziele mit dem Klub und der Nationalelf fokussiert“, schickt der 21-Jährige gegenüber der Sonntagsausgabe der ‚Welt‘ voraus, um dann klarzustellen: „Wo ich in fünf Jahren spiele, darüber mache ich mir keine großen Gedanken. In der Fußball-Welt kann sich immer schnell etwas ändern.“

Spätestens im kommenden Sommer wird sich Musiala entscheiden müssen, wo er seine Zukunft sieht. Sportchef Max Eberl soll bereits angefangen haben, in München alle Register zu ziehen, damit der kommende Superstar in weniger als zwölf Monaten dem Rekordmeister nicht von der Fahne geht. Ausgang offen.