Gravenberch: Liverpool bleibt am Ball

Am Wochenende war es soweit: Nach mehr als einem halben Jahr beim FC Bayern durfte Ryan Gravenberch erstmals in der Bundesliga von Anfang an ran. Nach 45 Minuten war die Partie bei Borussia Mönchengladbach (2:3) dann schon wieder beendet für den 20-jährigen Mittelfeldspieler.

Fraglos ist der großgewachsene (1,90 Meter) und zugleich technisch versierte Niederländer ein riesiges Talent. Trainer Julian Nagelsmann bemängelt aber Gravenberchs defensive Verlässlichkeit. Dazu kommt die gestandene Konkurrenz im Zentrum um Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Offene Zukunft: Nagelsmann umgarnt Pavard

Klar, dass Gravenberch nicht zufrieden ist. Im Winter klopfte der FC Liverpool wegen einer Leihe an – die Bayern blockten aber ab. Sie glauben an ihren 18,5 Millionen Euro teuren Sommer-Neuzugang. Im nächsten Transferfenster könnte Liverpool laut ‚Sport1‘ aber erneut auf den Plan treten.

Liverpool erkundigt sich nach Gravenberch

Wie aus dem Podcast ‚Die Bayern-Woche‘ hervorgeht, beobachten die Reds die Situation um Gravenberch genau. In seinem Umfeld holte der Klub von Trainer Jürgen Klopp auch schon Erkundigungen ein. Bayern will das Talent nach wie vor nicht abgeben – doch ändert sich bis Sommer nichts an seiner Rolle, wird sich Gravenberch Gedanken machen.

Liverpool plant speziell im Mittelfeld einen Umbruch. Wunschspieler ist Borussia Dortmunds Superstar Jude Bellingham (19). Unabhängig davon soll aber noch ein weiterer Achter kommen. Gravenberch ist ein Kandidat. Sein Name ist bei den LFC-Verantwortlichen schon häufiger gefallen, so ‚Sport1‘.