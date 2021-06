Frankfurt-Interesse an Maouassa

Der 22-jährige Faitout Maouassa ist ein Kandidat für einen Wechsel in die Bundesliga. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, zeigt Eintracht Frankfurt Interesse am Linksverteidiger von Stade Rennes. Die Hessen sollen bereits mit den Beratern über die möglichen Rahmenbedingungen einer Verpflichtung gesprochen haben, auch bei Stade Rennes habe die Eintracht mittlerweile angeklopft.

Ein konkretes Angebot für Maouassa aus Frankfurt liegt aber noch nicht vor. Ob es dazu kommen wird, hängt wohl insbesondere mit der Planung von Filip Kostic zusammen. Der 28-jährige Serbe ist auf der linken Außenbahn gesetzt, liebäugelt aber mit einem Abschied. Unter anderem Inter Mailand soll dran sein.

Unerreichbar wäre Maouassa für die Frankfurter zumindest nicht. Sein Vertrag in Rennes läuft 2022 aus und so wäre der Ligue 1-Klub bereit, sich Angebote anzuhören. Zumal der sechsmalige französische U21-Nationalspieler seinen Stammplatz in der abgelaufenen Saison – auch verletzungsbedingt – an den 19-jährigen Adrien Truffert verlor.