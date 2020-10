CL-Auslosung: Hammer-Gruppen für Leipzig & Gladbach

Knapp sechs Wochen nach dem Champions League-Finale, das der FC Bayern München gegen Paris St. Germain mit 1:0 für sich entschied, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ab dem 20. Oktober rollt in der Königsklasse wieder der Ball. Das ursprünglich vor Corona geplante Finale in Istanbul wird in der neuen Saison eine zweite Chance als Austragungsort erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von den vier deutschen Teams, die an den Start gehen, hat Borussia Mönchengladbach in Lostopf 4 die potenziell schwierigste Gruppe vor sich. Der FC Bayern befindet sich im ersten Topf, Borussia Dortmund im zweiten. RB Leipzig hat es unter anderem dank der Halbfinal-Teilnahme in Lostopf 3 geschafft.

Gruppe A

FC Bayern München, Atlético Madrid, RB Salzburg, Lokomotiv Moskau

Gruppe B

Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach

Gruppe C

FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille

Gruppe D

FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland

Gruppe E

FC Sevilla, FC Chelsea, FK Krasnodar, Stade Rennes

Gruppe F

Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio Rom, FC Brügge

Gruppe G

Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest

Gruppe H

Paris St. Germain, Manchester United, RB Leipzig, Basaksehir