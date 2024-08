Liverpool-Vertrag läuft aus: Salah lässt Zukunft offen

Die Zukunft von Mohamed Salah beim FC Liverpool ist weiterhin ungeklärt. Der 32-jährige Torjäger geht in sein vorerst letztes Vertragsjahr bei den Reds und macht nun gegenüber ‚Sky Sports‘ klar, dass er sich aktuell keine Gedanken über seinen weiteren Karriereweg macht: „Ich verschwende keine Gedanken an meinen Vertrag und genieße einfach die Saison. Ich will nicht an das nächste Jahr oder an die Zukunft denken. Genießen wir das letzte Jahr und dann werden wir sehen. Ich fühle mich gut, hier zu sein, und das war’s.“

Salah geht in seine achte Liverpool-Saison. Der Ägypter war 2017 für umgerechnet 42 Millionen Euro von der AS Rom an die Mersey gewechselt. In 351 Pflichtspielen für den Klub erzielte Salah 213 Tore und bereitete 90 weitere vor. Mit den Reds wurde der zweimalige afrikanische Fußballer des Jahres 2019 Champions League-Sieger und holte im Jahr darauf die englische Meisterschaft. Dreimal wurde Salah zudem Torschützenkönig der Premier League. Dem Vernehmen nach sind einige Klubs aus Saudi-Arabien an dem Linksfuß interessiert.