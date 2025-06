150 Millionen: Newcastle plant Transfer-Hattrick

In der vergangenen Saison landete Newcastle United auf dem fünften Tabellenplatz in der Premier League. Damit sind die Magpies für die Champions League in der bevorstehenden Spielzeit qualifiziert. Die dadurch planbaren Mehreinnahmen wollen die Engländer schon in diesem Sommer investieren, um den Klub mittelfristig in Europas Elite zu etablieren.

Der ‚Telegraph‘ berichtet dahingehend von drei Angeboten, die kürzlich durch die Verantwortlichen von Newcastle abgegeben wurden. Umgerechnet 60 Millionen Euro schwer ist dem Bericht zufolge die Offerte für João Pedro (23) von Brighton & Hove Albion. Ähnlich hoch soll das Angebot für Anthony Elanga (23) sein. Der schwedische Flügelstürmer steht derzeit noch bei Nottingham Forest unter Vertrag.

Im Tor will an den Konkurrenzkampf ankurbeln und James Trafford (22) durch einen 30-Millionen-Deal vom FC Burnley weglotsen. Für den Keeper könnten durch Bonuszahlungen noch weitere Millionen hinzukommen. Alle drei Profis haben schon signalisiert, dass sie sich einen Wechsel in den Nordosten Englands vorstellen können, so die englische Tageszeitung.

Transferausgaben nach oben offen

Ob es bei dem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro für die genannten Spieler bleibt, ist aktuell noch nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass mitunter hartnäckige Verhandlungen bevorstehen, dementsprechend kann die Summe noch deutlich nach oben steigen.

Trainer Eddie Howe hatte betont, dass er mindestens zwei Neuzugänge noch vor Trainingsbeginn am 7. Juli begrüßen will. Sollte das Management dem Coach seinen Wunsch erfüllen wollen, müsste man kräftig aufs Gaspedal drücken.