Union-Kandidat Archer vom Markt

Cameron Archer wird diese Saison nicht in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Der FC Southampton gibt die Verpflichtung des Angreifers von Aston Villa bekannt, der auch ein Thema bei Union Berlin war. Wie die Saints mitteilen, unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028. Diesen Sommer hatte Villa den Rechtsfuß erst für rund 16,6 Millionen Euro von Sheffield United zurückgekauft. Jetzt geht der Transfer dem Vernehmen nach für rund 17,5 Millionen Euro plus Boni über die Bühne.

Bei Southampton ist man froh über die Ankunft von Archer: „Cameron ist ein wirklich aufregendes junges Talent mit großem Verbesserungspotenzial, und wir freuen uns sehr, dass wir ihn rechtzeitig zu unserem ersten Spiel in der Premier League in unsere Gruppe aufnehmen können. Er hat eine wirklich gute Vorsaison hinter sich – er ist fit und einsatzbereit.“ Für Sheffield erzielte Archer in der vergangenen Saison vier Treffer in 29 Ligaspielen.