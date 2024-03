Teuchert äußert Gedanken über 96-Zukunft

Mittelstürmer Cedric Teuchert hat sich über eine mögliche Zukunft bei Hannover 96 geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ lässt der 27-Jährige verlauten: „Ich habe oft genug gesagt, dass wir uns in Hannover wohlfühlen. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Ich bin froh, dass ich schmerzfrei bin, dass ich wieder ins Rollen komme. Gute Leistungen und Tore sind das beste Argument.“ Teuchert ist noch bis zum Ende der laufenden Saison an 96 gebunden.

Im vergangenen Wintertransferfenster stand der ehemalige Angreifer kurz vor einem Wechsel in die MLS zu St. Louis City SC, entschied sich am Ende aber doch für einen Verbleib in der niedersächsischen Hauptstadt. Aufgrund seines auslaufenden Kontrakts muss sich Teuchert nun dennoch überlegen, wie es für ihn weitergeht: „Es ist nur menschlich, wenn man sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich habe Familie, zwei Kinder.“