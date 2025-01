Bundesliga-Leihe: Zesiger verlässt Wolfsburg

Seit Ende November stand Cédric Zesiger für den VfL Wolfsburg nicht mehr in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Sein bis dato letzter Einsatz erfolgte gegen Union Berlin (1:0). Der Schweizer wurde für eine Minute eingewechselt, um die knappe Führung über die Runden zu bringen. Insgesamt viel zu wenig für den ambitionierten Linksfuß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Blick‘ steht Zesiger deshalb kurz vor dem Wechsel zum FC Augsburg. Am heutigen Dienstag könnte der 26-Jährige schon die notwendigen Dokumente für eine Leihe bis zum Ende der Saison unterzeichnen.

Update (10:38 Uhr): Der Wechsel ist perfekt. Wie der FCA mitteilt, leiht man Zesiger mit Kaufoption bis Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Cédric ist ein zweikampfstarker Abwehrspieler, der unserer Defensive mit seiner Robustheit und intensiven Spielweise zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Er kennt die Bundesliga und kann unserem Team sofort helfen. Mit der Verpflichtung von Cédric können wir zudem unseren kurzfristig entstandenen Engpass in der Abwehr schnell wieder schließen“, freut sich FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Anschluss in Wolfsburg verloren

2023 war der viermalige Nationalspieler für fünf Millionen Euro Ablöse von den Young Boys aus Bern zu den Niedersachsen gewechselt. In der vergangenen Spielzeit gehörte Zesiger noch häufig zur Startelf, hatte am Ende der Saison neben 23 Ligaspielen auch drei Einsätze im DFB Pokal auf dem Konto. In der laufenden Saison verlor der Abwehrspieler jedoch den Anschluss zu den Stammplätzen.